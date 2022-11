W ciągu roku do czerwca 2022 do Wielkiej Brytanii przybyło ok. 1,1 mln migrantów z zamiarem dłuższego pobytu, a wyjechało z niej ok. 560 tys. osób - wynika ze wstępnych danych brytyjskiego urządu statystycznego ONS ogłoszonych w czwartek. Saldo migracji wyniosło ok. 504 tys. osób i było najwyższe od czasów II wojny światowej - komentuje stacja Sky News.

ONS ocenił, że przyrost liczby migrantów spowodowało m.in. ożywienie podróży po ograniczeniach wprowadzonych z powodu wybuchu pandemii Covid-19 oraz wzrost liczby przyjazdów studentów zagranicznych, którzy uczyli się zdalnie. Oszacowano, że do kraju przybyło 1,1 mln migrantów z zamiarem dłuższego pobytu, co oznacza wzrost o 435 tys. w stosunku do poprzedniego roku.

Nowe programy wizowe

Nowe programy wizowe dla Ukraińców uciekających przed wojną, przesiedlonych obywateli afgańskich i dla obywateli brytyjskich z Hongkongu dodały około 186 tys. osób do liczby nowo przybyłych - podał ONS.

Szef niemieckiego związku policji o nielegalnej migracji: MSW straciło kontrolę

Zobacz również

Seria wydarzeń na świecie wpłynęła na wzorce migracji międzynarodowych w ciągu 12 miesięcy do czerwca 2022 r. Razem wzięte, są one bezprecedensowe - powiedział Jay Lindop, dyrektor centrum ds. migracji międzynarodowych urzędu ONS.

Migracja z krajów spoza UE

Jak dodał, wzrost napędza migracja z krajów nienależących do UE, w szczególności studentów, jednak "wiele niezależnych od siebie czynników przyczyniających się obecnie do migracji oznacza, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy ten trend się utrzyma".

Obawy dotyczące wpływu migracji na sprawy wewnętrzne kraju były jednym z głównych czynników decydujących o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię w 2016 r. Ówczesny premier David Cameron wielokrotnie obiecywał, że poziom migracji netto spadnie poniżej 100 tys. osób rocznie - przypomniała agencja Reutera.

Poprzedni rekord migracji netto w Wielkiej Brytanii od końca II wojny światowej wyniósł nieco ponad 330 tys. w 2015 r., jeszcze przed brexitem.

Piotr Kozłowski