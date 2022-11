"Zaproponowaliśmy Polsce wsparcie w zabezpieczeniu jej przestrzeni powietrznej - naszymi myśliwcami Eurofighter i systemami obrony powietrznej Patriot" - powiedziała minister Lambrecht w poniedziałek dziennikowi "Rheinische Post".

Jak działa system Patriot?

Patriot to naziemny przeciwlotniczy system rakietowy. Składa się z kilku elementów zamontowanych na ciężarówkach. "Bundeswehra nabyła system Patriot już w 1989 r. Wykrywa on automatycznie samoloty, pociski manewrujące i balistyczne. Pierwotnie system został zbudowany do obrony przed samolotami. W celu zwalczania bardziej wyrafinowanych pocisków balistycznych, system ten był później dalej rozwijany. Dziś, według Bundeswehry, jest to jeden z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej na świecie" - przekazuje Business Insider.

Podstawowe funkcje systemu Patriot, to obserwacja obszaru powietrznego i śledzenie celów, automatyczne rozpoznawanie sojuszników i wrogów (friend or foe) oraz ocena zagrożeń. (...). System może kontrolować do 50 celów jednocześnie. Może angażować równolegle do pięciu celów. Maksymalny dystans bojowy, to około 68 kilometrów - czytamy.

Niemcy chcą stworzyć nową tarczę antyrakietową

Wojna Rosji z Ukrainą uświadamia Niemcom, jak ważna jest skuteczna obrona powietrzna w sytuacjach kryzysowych. W październiku Niemcy wraz z 14 innymi państwami rozpoczęły projekt, mający na celu stworzenie lepszego europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej - inicjatywę European Sky Shield.

Portal telewizji ARD pisał wtedy, że "obecnie Niemcy mają w użyciu rakietę przeciwlotniczą Stinger na bliższy zasięg oraz do zwalczania samolotów i śmigłowców (...). Na średnim zasięgu skuteczny jest większy system Patriot. Niemcy mają jeszcze 12 wyrzutni - ale to za mało, aby chronić cały kraj. Mówi się nawet, że Bundeswehra ma +lukę w zdolnościach+ w obronie przed rakietami balistycznymi, które na swojej trajektorii osiągają duże wysokości. Jedną z prawdopodobnych opcji dla Bundeswehry jest pozyskanie izraelskiego systemu Arrow 3. (...) Ponadto dyskutowany jest zakup kolejnych systemów Patriot i IRIS-T".

Z Berlina Berenika Lemańczyk