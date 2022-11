Jarosław Kaczyński część swojego wystąpienia na spotkaniu z mieszkańcami Wadowic poświęcił kwestii finansów. Jako źródło dochodów budżetowych wymienił pieniądze pochodzące z "uniemożliwiania rabunku" kraju. Ten rabunek, który częścią postkomunizmu, można powiedzieć - integralną częścią postkomunizmu i to właśnie zrobiliśmy, i to się udało - mówił.

W ciągu tych siedmiu lat, licząc ten obecny, zebraliśmy o prawie bilion złotych więcej niż w porównywalnym okresie, czyli też po siedmioletnim okresie poprzednim, przed naszymi rządami - powiedział prezes PiS. Oczywiście, po części wynikało to ze wzrostu PKB, po części - też nie ma co tego ukrywać, bo my mamy obyczaju okłamywać społeczeństwo - z inflacji, szczególnie w ostatnim okresie - dodał.

Wskazywał także, że ogromny wypływ pieniądza z budżetu Polski, z dochodów, ze sfery finansów publicznych, został w wielkiej mierze zahamowany. To dało naprawdę gigantyczne sumy. Liczone w ciągu tych siedmiu lat w setkach miliardów złotych - mówił. Dzięki temu mogliśmy podjąć to wszystko, co stanowi naszą politykę społeczną, czego symbolem jest 500 plus, a można powiedzieć, że personalnym symbolem, że pani premier się nie obrazi, pani premier Beata Szydło - podkreślał Kaczyński.

Dziś na politykę socjalną wydajemy około 80 miliardów złotych rocznie i to jest naprawdę dużo - zaznaczał prezes PiS i dodał, że rząd rozpoczął także czynną politykę gospodarczą nie oddając tej kwestii niewidzialnej ręce rynku, a w tym kontekście wymieniał m.in. inwestycje państwowe, np. przekop Mierzei Wiślanej i Centralny Port Komunikacyjny.

