Tadeusz Cymański w Radiu ZET był pytany o relacje Zbigniewa Ziobry z premierem Mateuszem Morawieckim. "To jest prowokujące pytanie postawione z tezą. Myślę, że to nie są łatwe relacje, ale w polityce nie musimy się kochać, wystarczy, że się szanujemy, respektujemy i to ma miejsce".

Według maili ministra Dworczyka, premier miał się zastanawiać nad tym, jak wyrzucić z rządu min. Ziobrę, a nawet zainteresować prokuraturę waszymi finansami - mówiła dziennikarka Radia ZET. Tym się nie zajmuje. Przez 25 lat w Sejmie nauczyłem się jednego, że liczą się fakty i konkrety, nie spekulacje i doniesienia. Coś jest sprawdzone, nie sprawdzone, a zwłaszcza poczta prywatna. To jest dobre dla spekulantów - powiedział Tadeusz Cymański w Radiu ZET. Jesteśmy w rządzie, myślę, że wiarygodnym partnerem. Oczywiście hegemonem jest PiS, a my mamy niewdzięczną sytuację i rolę, kiedy się różnimy - powiedział poseł solidarnej Polski, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. Cymański o KPO Podobno prezes z premierem za plecami Zbigniewa Ziobry kombinują, jak odblokować unijne pieniądze? – zapytano Cymańskiego. Nie ukrywamy, że jest różnica zdań, napięcia różnego rodzaju mają miejsce. Nie będę się z tym obnosił i oceniał, jak to wygląda w praktyce. Relacje między ludźmi i napięcia w koalicjach są nie pierwszy i nie ostatni raz – odpowiedział poseł Solidarnej Polski. To słowo za plecami? Nie wiem. Każdy się może z każdym spotykać. Uważam, że pozycja nasza w koalicji jest stabilna i nie sądzę, aby za plecami Ziobry jakieś tajemne ustalenia miały miejsce - dodał. Olga Papiernik