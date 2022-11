To pierwszy list Elona Muska do swoich nowych pracowników, pisze Bloomberg, który dotarł do treści pisma. Miliarder ostrzega w nim podwładnych, że nadchodzą ciężkie czasy dla gospodarki, które odbiją się na firmach, zależnych od reklam, jak Twitter. Do tego zapowiedział koniec pracy zdalnej - jego zdaniem, pracownicy powinni być w siedzibie firmy minimum 40 godzin tygodniowo, a jakiekolwiek wyjątki muszą być uzgodnione bezpośrednio z nim.

Reklama

Musk chce zwiększenia wpływów z abonamentu

Musk przejął Twittera niespełna dwa tygodnie temu. Przez ten czas zwolnił większość zarządu i połowę pracowników. Wprowadził też płatną subskrypcję, która oznacza też weryfikację konta. W mailu do pracowników napisał, że oczekuje, aby połowa przychodów firmy pochodziła z tego abonamentu.