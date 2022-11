Reklama

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się ponownie nie podnosić stóp procentowych.

"RPP odeszła od swojego konstytucyjnego zadania"

Według Grabowskiego "Rada Polityki Pieniężnej, nie od tego posiedzenia, tylko wcześniej, odeszła od realizacji swojego konstytucyjnego zadania, jakim jest dbanie o stabilność pieniądza w wykonaniu strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, co oficjalnie ma w dokumentach".



Grabowski: Polityka pieniężna i budżetowa doszły do ściany

Lepiej, że Rada nie podniosła stóp, bo jakby je podniosła o 25 punktów bazowych, bo to by niczego nie zmieniło. Byłby to pewnego rodzaju kamuflaż - stwierdził ekonomista. Rada Polityki Pieniężnej nie jest od tego, aby obniżać inflację, a od tego, aby doprowadzić inflację do celu w perspektywie działania polityki pieniężnej, czyli w ciągu 24-36 miesięcy, a już 20 minęło - dodał.

Mamy taką sytuację, że obie polityki: i polityka pieniężna, i polityka budżetowa, fiskalna rządu doszły do ściany. Zresztą i rząd, i Narodowy Bank Polski sami tę ścianę sobie budowali - powiedział Grabowski.