Zakażonych zostało ok. 10 proc. z 993 pracowników stacji. NSF oświadczyła, że dąży do zmniejszenia liczby pracowników placówki i wstrzymała podróże na kontynent przez kolejne dwa tygodnie. Po upływie tego czasu fundacja zamierza ponownie ocenić sytuację.

Wybuch epidemii

Do wybuchu epidemii doszło w momencie, gdy stacje przygotowują się do letniego sezonu badań polowych. Na Antarktydę przylatuje zwykle o tej porze roku wielu naukowców na okres dwóch do trzech miesięcy.

Symptomy Covid-19 wśród zakażonego personelu stacji są łagodne.

Na McMurdo prowadzone są badania m.in. w zakresie astrofizyki, biologii, geologii czy systemów oceanicznych.