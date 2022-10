Śmianie się z ludzi i ich dzielenie jest po prostu obrzydliwe i ohydne. Obrzydliwa sala, która powtarza bezmyślnie te "hłe, hłe, hłe", to jest ciąg dalszy dzielenia narodu polskiego – mówił w Radiu ZET Włodzimierz Czarzasty.

Samobójstwa wśród młodzieży LGBT

Zapominacie o jednej rzeczy, mówię do kierownictwa PiS-u, zapominacie, że po takich wypowiedziach i po robieniu takiej atmosfery ludzie, szczególnie młodzi ludzie, tracą życie, popełniają samobójstwa – dodał poseł Lewicy.

Prawo chroni każdego młodego człowieka w Polsce – wtrąciła europosłanka PiS Anna Zalewska.

Ale niech pani bzdur nie opowiada. Wie pani ile osób popełnia samobójstwo, ci którzy tego ciśnienia, tego obrzydliwego "hłe, hłe, hłe", nie znoszą psychicznie? Rzucają się z mostów, wieszają się – odparował Czarzasty.

Jarosław Kaczyński sam mówi, że po to jest demokracja, po to jest wolny kraj, żeby on również mógł pewnego rodzaju sądy wypowiadać – stwierdziła europosłanka.

Zasłona dymna dla problemów gospodarczych

Tymczasem zdaniem Roberta Winnickiego z Konfederacji temat LGBT to zasłona dymna dla problemów gospodarczych.

Dlaczego Jarosław Kaczyński wywołuje temat tęczowych w debacie? Żeby ludzie nie mówili o inflacji, żeby nie mówili o brakach na rynku węgla – zauważył poseł Konfederacji.

Zaburzenie tożsamości płciowej to jest bardzo poważne zaburzenie. I tak, ludzie z tego powodu popełniają samobójstwa, ludzie maja depresję, ludzie mają rozchwianą tożsamość. W tym sensie naprawdę czerstwe żarty na ten temat, które opowiada pan Kaczyński, są o tyle nie na miejscu, że tu jest potrzebne poważne pochylenie się nad tematem – dodał.