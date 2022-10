Jako pierwsze do portfeli Brytyjczyków trafią monety o nominale 50 pensów, której wzór, razem z pamiątkową monetą 5-funtową, zaprezentowano pod koniec września. Do tej pory nowe 50-pensówki były wybijane tylko na użytek kolekcjonerski, a teraz zaczęła się produkcja monet, które wejdą do powszechnego obiegu. Docelowo ma zostać wybite 9,6 mln monet o tym nominale, a w przyszłym roku wprowadzone zostaną także pozostałe, zaczynając od 1 i 2 funtów.

Reklama

Na awersie nowej 50-pensówki znajduje się portret Karola III autorstwa brytyjskiego rzeźbiarza Martina Jenningsa. Wizerunek został osobiście zatwierdzony przez króla. Zgodnie z tradycją, która nakazuje, by wizerunek monarchy był zwrócony w przeciwną stronę niż jego bezpośredniego poprzednika, Karol III patrzy na niej w lewą stronę. Podobnie jak poprzedni królowie, ale inaczej niż jego matka Elżbieta II, Karol III jest na monecie bez korony. Wokół jego wizerunku znajduje się napis "CHARLES III - D - G - REX - F - D", czyli "Karol III, z łaski Boga, Król, Obrońca Wiary", oraz nominał monety.

Nowe monety będą funkcjonować razem ze starymi

Nowe monety będą funkcjonować w obiegu równolegle z tymi przedstawiającymi Elżbietę II - najprawdopodobniej jeszcze przez wiele lat. W Wielkiej Brytanii w użyciu jest ok. 27 miliardów monet z wizerunkiem Elżbiety II, a średni cykl życia monet to ok. 20 lat. Royal Mint produkuje około miliarda monet rocznie.

Reklama

Wiele osób po raz pierwszy w życiu zobaczy wizerunek nowego monarchy na pieniądzach. Stanowi to największą zmianę w brytyjskiej monecie od czasu decymalizacji (przejścia na system dziesiętny w 1971 r. - PAP) i zapoczątkuje nową erę, gdy monety przestawiające królową Elżbietę II i króla Karola III będą równolegle w obiegu w Wielkiej Brytanii - powiedział Kevin Clancy, dyrektor muzeum działającego przy Royal Mint.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński