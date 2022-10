Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała w poprzednią środę rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi preparatem Pfizera dzieci od szóstego miesiąca do czwartego roku życia, a szczepionką Moderny dzieci od szóstego miesiąca do piątego roku życia. Do tej pory szczepionka Pfizera była zatwierdzona dla dzieci od piątego roku życia, Moderny zaś od szóstego roku życia.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w czwartek w rozmowie z PAP.pl potwierdził, że w najbliższych dniach odbędą się posiedzenia zespołu ds. szczepień i rady ds. COVD-19 w sprawie rekomendacji szczepień przeciwko COVID-19 dla dzieci od szóstego miesiąca życia.

W najbliższych dniach to ciało się zbierze. Przed nami są święta, więc troszeczkę nie jest to dobry czas, po świętach zbierze się rada ds. COVID-19 czy też zespół ds. szczepień. Najczęściej tak się dzieje, że kiedy EMA wydaje rekomendacje, to nasze rady to potwierdzają – oświadczył.

Ruchy antyszczepionkowe wyrządziły dużą szkodę

Kraska podkreślił, że Ministerstwo Zdrowia chce "zabezpieczać także najmłodsze pokolenie przeciwko COVID-19". Zaznaczył, że ubolewa on nad tym, że szczepienia dzieci "nie cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców". - Ruchy antyszczepionkowe wyrządziły dużą szkodę, jeżeli chodzi o nastawienie polskich młodych matek, młodych rodziców do szczepień – dodał.

Nie mówię tylko o COVID-19, ale także o szczepieniach przeciwko chorobom wieku dziecięcego. Mamy niestety nie chcą szczepić, a potem pojawiają się odra czy różyczka, czyli choroby, które powinny już zniknąć – powiedział. Zapytany o skalę, odrzekł, że "niestety są to setki przypadków".

Wiceminister zdrowia przypomniał, że na początku, kiedy pojawiły się szczepionki przeciw COVID-19, zaczęło działać wiele zniechęcających do szczepień portali antyszczepionkowych.

Potem okazało się, że te portale działają i chwalą agresję Rosji na Ukrainę, czyli wiemy, skąd te informacje pochodziły. Dziś wojna toczy się nie tylko w sposób konwencjonalny, na polu walki, ale także właśnie poprzez portale społecznościowe, aby osłabić również stan zdrowia danej populacji – powiedział Kraska.

Szczepionki

Według zeszłotygodniowego komunikatu EMA szczepionka Pfizera może być stosowana w trzech dawkach, a Moderny w dwóch. W porównaniu z dawkami dla grup wiekowych dopuszczonych już do szczepień dawki obu preparatów dla najmłodszej grupy wiekowej mają być mniejsze.

EMA wyjaśnia, że dzieciom w wieku od sześciu miesięcy do czterech lat produkt Pfizera można podawać jako szczepienie pierwotne składające się z trzech dawek (po 3 mikrogramy każda); pierwsze dwie dawki podaje się w odstępie trzech tygodni, a trzecią w odstępie co najmniej ośmiu tygodni po drugiej dawce.

Dzieciom w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat szczepionkę Moderny można podawać jako szczepienie pierwotne składające się z dwóch dawek (po 25 mikrogramów każda) w odstępie czterech tygodni.

W przypadku dzieci w tych grupach wiekowych obie szczepionki podaje się w postaci zastrzyków w mięsień ramienia lub uda.

Działania niepożądane

EMA podkreśla, że najczęstsze działania niepożądane obu szczepionek u dzieci w wieku od sześciu miesięcy do czterech lub pięciu lat były porównywalne do tych obserwowanych w starszych grupach wiekowych. Ponadto u dzieci przyjmujących preparat Moderny obserwowano także drażliwość, płacz, utratę apetytu i senność, a w przypadku najmłodszych przyjmujących lek Pfizera dodatkowo stwierdzono przypadki odczuwania bólu w miejscu wstrzyknięcia.

Mimo to Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) EMA uznał, że korzyści ze stosowania preparatu Pfizera (Comirnaty) i Moderny (Spikevax) u dzieci odpowiednio w wieku od sześciu miesięcy do czterech lub pięciu lat przewyższają ryzyko.

EMA zapewnia, że bezpieczeństwo i skuteczność obu szczepionek u dzieci i dorosłych będą nadal ściśle monitorowane, ponieważ są one stosowane w kampaniach szczepień w państwach członkowskich UE, za pośrednictwem unijnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz trwających dodatkowych badań, koordynowanych przez władze europejskie.

Zalecenia EMA zostały przesłane do Komisji Europejskiej, która wyda ostateczne decyzje do wszystkich państw UE. Następnie organy krajowe określą, komu i kiedy zaleca się szczepienie, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wskaźniki zakażeń i hospitalizacji, ryzyko dla wrażliwych populacji, zasięg szczepień i dostępność szczepionek.

Autor: Adrian Kowarzyk