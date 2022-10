, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczeń rodzinnych oraz tzw. żłobkowego (dofinansowania obniżającego opłatę ponoszoną przez rodzica). Co do zasady podstawowym warunkiem korzystania przez obywateli Ukrainy z takiego wsparcia jest posiadanie numeru PESEL oraz zamieszkiwanie na terenie Polski . Gdy obcokrajowiec wyjedzie z kraju na dłużej niż miesiąc, traci prawo do legalnego pobytu i pieniędzy na dzieci. Aby można było zapobiegać przypadkom bezprawnego pobierania świadczeń przez osoby, które przestały spełniać te wymogi, obecne brzmienie przepisów wskazuje, że komendant główny Straży Granicznej udostępnia ZUS oraz samorządom informacje o wyjeździe uchodźcy przekraczającym 30 dni. Projektowana nowela przewiduje zaś wprowadzenie podstawy prawnej do uzyskiwania przez ZUS i gminne instytucje także informacji dotyczących historii przekraczania granicy przez obywatela Ukrainy, w tym daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski. Według MSWiA ma to uszczelnić system i zapobiec wyłudzaniu świadczeń.