Berlusconi, jak wynika z nagrania, do którego dotarła włoska LaPresse - pisze Bloomberg, mówił politykom jego partii, że tak naprawdę to Władimir Putin nie chciał wojny, został tylko do niej sprowokowany ukraińskimi atakami na separatystów. Zresztą Putin - jak powiedział były premier - interweniował tylko, by wprowadzić rząd, oparty przez "uczciwych i rozumnych ludzi". Putin nie mógł przewidzieć ukraińskiego oporu oraz tego, że od trzeciego dnia wojny Ukraina zaczęła dostawać broń i pieniądze z Zachodu. To, co miało być dwutygodniową operacją zmieniło się w dwustuletnią wojnę - powiedział.

Reakcja Giorgii Meloni

Na nagrania ostro zareagowała przyszła premier Włoch, Giorgia Meloni, która - razem z Berlusconim i innymi prawicowymi partiami - stworzyć rząd. Zapewniła, że pod jej rządami, Włochy nie odwrócą się od Ukrainy i dodała, że nie zaakceptuje żadnych odstępstw od proukraińskiej polityki u polityków jej rządu.