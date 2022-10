Do końca roku jeszcze znacznie przesuniemy się naprzód, to będą znaczące zwycięstwa, niedługo to zobaczycie (...) Mam nadzieję, że to może być Chersoń - powiedział Budanow, pytany o prognozowany rozwój wydarzeń na linii frontu przed końcem roku.

Poważny proces polityczny

Według niego "pod koniec wiosny to wszystko ma się zakończyć". Do lata wszystko ma się zakończyć - dodał.

Pytany o to, czy "zakończenie", to wyjście na granice z 1991 r., szef HUR wskazał: Na początek wyjdziemy na te granice. Po zakończeniu wojny - jak kontynuował - "rozpocznie się bardzo poważny proces polityczny związany ze zmianami w obecnej Federacji Rosyjskiej". Zdaniem Budanowa od federacji odłączą się niektóre regiony.

Reparacje Rosji dla Ukrainy

Dodał też, że Rosja będzie wypłacać Ukrainie reparacje wojenne.

Budanow podkreślił, że obecnie najbardziej zacięte walki toczą się w okolicach miast Bachmut i Sołedar w Donbasie.