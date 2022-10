Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek napływać będzie do Polski ciepłe powietrze polarno-morskie. W nocy z poniedziałku na wtorek od północnego zachodu będzie się zbliżał front chłodny.

"Poniedziałek będzie jeszcze pogodny"

Poniedziałek będzie jeszcze pogodny. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tylko na krańcach północnych przejściowo może być duże i tam spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Rano w niektórych częściach kraju może utrzymywać się mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum 21, a na Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku nawet 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich Sudetów osiągający do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

Prognoza pogody na noc

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na północnym zachodzie i zachodzie wzrastające już do dużego i tam spodziewane są przelotne opady deszczu. W kotlinach sudeckich i miejscami na północnym wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, chłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie prognozowane są temperatury od 6 do 8 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i słaby, na Wybrzeżu nieco silniejszy, południowo-zachodni i zachodni. (PAP)

