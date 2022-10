"Dzisiaj rano poinformowano, że Iran przekazuje pociski balistyczne do Rosji. Nie ma wątpliwości, jakie stanowisko powinien zająć Izrael w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również od nas pomoc wojskową, taką jak ta, której udzielają jej USA i państwa NATO" - napisał Szaj na Twitterze. Wcześniej "Washington Post" informował, że władze Iranu przygotowują się do przekazania Rosji rakiet balistycznych, które prawdopodobnie zostaną użyte w wojnie z Ukrainą. Według mediów chodzi o dostawy pocisków ziemia-ziemia, takich jak Fateh-110 i Zolfaghar, zdolnych do rażenia celów na odległości odpowiednio 300 i 700 km.

Rosja używa irańskich dronów

W sierpniu Rosja zaczęła kupować od Iranu drony szturmowe, których masowe użycie na polu bitwy na Ukrainie rozpoczęło się we wrześniu. W reakcji ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy poinformowało tymczasowego charge d'affaires Iranu na Ukrainie o pozbawieniu ambasadora Iranu na Ukrainie akredytacji oraz o znacznym zmniejszeniu liczby personelu dyplomatycznego irańskiej ambasady.