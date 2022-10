Nasz zespół w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej poinformował mnie dziś rano, że siłownia straciła całe swoje zewnętrzne zasilanie po raz drugi w ciągu pięciu dni - przekazał Grossi na Twitterze.

Obecnie awaryjne generatory dostarczają energię potrzebną do działania urządzeń zapewniających bezpieczeństwo siłowni. Szef MAEA ponowił również wezwanie do utworzenia strefy ochronnej wokół elektrowni, mającej na celu zapobieganie jej ostrzałowi.

Putin jest otwarty na dialog

We wtorek Grossi spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Petersburgu. Dyrektor MAEA podkreślił, że jego organizacja zabiega o to, by uniknąć wypadku nuklearnego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Putin stwierdził, że strona rosyjska jest otwarta na dialog.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, znajduje się na okupowanych przez Kreml terenach obwodu zaporoskiego, który Rosja usiłuje oderwać od Ukrainy. Po rozpoczętej 24 lutego rosyjskiej inwazji siłownia została zajęta przez agresora, a następnie teren elektrowni był wielokrotnie ostrzeliwany. W obiekcie i jego okolicach stacjonują rosyjscy żołnierze.