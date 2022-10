Na niecały miesiąc przed wyborami parlamentarnymi były premier liczy na powrót do władzy. Sondaże są dla niego korzystne. Z badania przeprowadzonego 22 września przez DirectPoll na zlecenie kanału Achszaw 14 wynika, że w roli szefa rządu widziałoby go 50 proc. społeczeństwa. To wzrost o 8 pkt proc. w stosunku do lipca. "Bibi" będzie musiał zmierzyć się z obecnym premierem, przewodniczącym centrowej partii Jest Przyszłość, któremu – jak wynika z wrześniowego sondażu – 35 proc. Izraelczyków chciałoby przedłużyć kadencję na obecnym stanowisku. W dodatku jego popularność także rośnie, skoro jeszcze w lipcu mógł liczyć na 21 proc. poparcia.