W poniedziałek wyciek gazu z dwóch gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim rozpoznał myśliwiec F-16 duńskich sił powietrznych. Do wycieków doszło w jednym miejscu w gazociągu Nord Stream 2 na południowy wschód od Bornholmu oraz w dwóch miejscach w gazociągu Nord Stream 1 na północny wschód od Bornholmu.

Reklama

"Thank you, USA." - napisał Sikorski na Twitterze we wpisie ze zdjęciem gazu wydobywającego się na powierzchnię Bałtyku.

No jakich słów innych można użyć niż te, które już padły? Chciałoby się powiedzieć - to jest oczywiście pytanie - czy to pożyteczny idiota, czy ruski agent? To pytanie pozostawiam w tej chwili otwarte - powiedział Brudziński w TVP Info, pytany o wpis europosła PO-KO.

Europoseł PiS oświadczył, że ma taką nadzieję, że wpis Sikorskiego to "tak zwany alko-twit".

Reklama

Ale jakoś do końca ta łaska wiary w to, że to ten wpis jest tylko objawem, że jak powiem nadużycia alkoholu niestety nie jest mi dana. Nie potrafię w tej chwili jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo nie mam żadnych twardych dowodów, że za tym tweetem (Sikorskiego - PAP) stoi coś więcej niż tylko alkohol wypity w nadmiarze przez autora - powiedział Joachim Brudziński.

Reklama

Jako "skrajną nieodpowiedzialność" ocenił we wtorek minister w KPRM Stanisław Żaryn wspomniany wpis Sikorskiego.

Rosyjska propaganda

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP napisał we wtorek na Twitterze, że rosyjska propaganda natychmiast po eksplozjach zaczęła promować insynuacje wobec Polski, Ukrainy i USA, oskarżając Zachód o agresję wobec Nord Stream 1 i Nord Stream 2.

Uwiarygodnianie rosyjskich kłamstw w takiej chwili szkodzi bezpieczeństwu Polski - stwierdził. - Skrajna nieodpowiedzialność - ocenił Żaryn.

Z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik o wpisie Sikorskiego napisał na Twitterze: "Możecie być pewni. Ten wpis obiegnie wszystkie rosyjskie media. Nie mam żadnych wątpliwości wobec autora...".

We wcześniejszym wpisie Żaryn ocenił, że bezpodstawne insynuacje propagandy Rosji, która po informacjach o eksplozjach w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 i 2 winą za wycieki gazu obarcza Ukrainę, Polskę, USA i cały Zachód to akt terroryzmu informacyjnego.

Eksplozje w pobliżu NS1 i NS2

Żaryn napisał także we wtorek na Twitterze, że strona duńska i szwedzka informują o eksplozjach w pobliżu gazociągów NS1 i NS2. - W tej sprawie już uaktywniła się propaganda Rosji, która winą za wycieki gazu obarcza Ukrainę, Polskę, USA i cały Zachód - stwierdził Żaryn.

Bezpodstawne insynuacje w takiej chwili to akt terroryzmu informacyjnego - ocenił zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Żaryn odniósł się wtedy do wpisów polskiego MSZ, które na Twitterze poinformowało, że szef MSZ Zbigniew Rau rozmawiał we wtorek telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Danii Jeppem Kofodem.

Tematem rozmowy "były eksplozje odnotowane na Morzu Bałtyckim w pobliżu gazociągu Nord Stream" - zaznaczyło MSZ we wpisie.