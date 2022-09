Na krótko po przemówieniu rosyjskiego prezydenta Władimira Putina na ten temat Rosjanie "rzucili się”, aby kupować bilety na wyloty z Moskwy - napisał „HLN”.

Turcja, Gruzja i Armenia należą do krajów, do których obywatele rosyjscy wciąż mogą podróżować bez wizy. "Bezpośrednie loty z Moskwy do Stambułu i Erewania wyprzedały się niemal natychmiast” – informuje „HLN” i wyjaśnia, że wielu Rosjan obawia się, że ze względu na mobilizację wkrótce nie będą mogli opuścić kraju.

Zawrotne ceny biletów

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel” informuje, że nie ma już biletów na loty w czwartek do Tbilisi, Erewania i tureckiej Antalyi, a jedyne dostępne połączenie z Moskwy do Istambułu kosztowało aż 9253 euro (prawie 44 tys. zł).

Reuters ustalił, że niedostępne są również niektóre trasy z międzylądowaniami, w tym z Moskwy do Tbilisi, a najtańsze loty ze stolicy Rosji do Dubaju kosztowały ponad 300 tys. rubli, czyli około 5 tys. dolarów lub ponad 23,5 tys. zł.

Putin ogłosił w środę częściową mobilizację, która ma rozpocząć się jeszcze tego dnia i objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie. Według ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu mobilizacja obejmie ok. 300 tys. osób.

