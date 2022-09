- Stany Zjednoczone są zaangażowane, by ściśle egzekwować nasze sankcje zarówno przeciwko Rosji, jak i Iranowi oraz by pociągać do odpowiedzialności Iran i tych, którzy wspierają agresję Rosji na Ukrainę - oznajmił w komunikacie wiceszef Departamentu Skarbu Brian Nelson.

Reklama

W ramach ogłoszonych działań restrykcjami objęta została spółka Safiran Airport Services, koordynująca wojskowy transport dronów z Iranu do Rosji, a także spółki Paravar Pars, DAMA i Baharestan Kish, zaangażowane w produkcję bezzałogowców z serii Shahed.

Według Pentagonu w sierpniu Iran dostarczył Rosji pierwszą partię z "setek" zamówionych przez nią dronów. Jak stwierdził Nelson, ruch ten wskazuje na skuteczność nałożonych na Rosję sankcji, zwłaszcza ograniczeń eksportu technologii, które uderzyły w rosyjski przemysł wojskowy.

- Rosja dokonuje coraz bardziej desperackich wyborów, by kontynuować swoją niesprowokowaną wojnę przeciwko Ukrainie, zwłaszcza w obliczu naszych bezprecedensowych sankcji i kontroli eksportu - oznajmił urzędnik.

Reklama

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński