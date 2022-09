Trwają intensywne przygotowania do wydarzenia, swój udział potwierdziło 613 wystawców. Ekspozycja zajmie 29 650 mkw. Będzie to, pod każdym względem absolutny rekord w trzydziestoletniej historii Salonu. Do stolicy województwa świętokrzyskiego przybędą przedstawiciele przemysłu obronnego z 33 państwa, między innymi: Stanów Zjednoczonych (43 firmy), Niemiec (32 firmy), Kanady (17 firm), Izraela, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Finlandii, Korei, Włoch czy Turcji. Ta ostatnia na tegorocznym MSPO odegra szczególną rolę – przygotuje wystawę narodową. Do Kielc przyjedzie 28 tureckich firm zajmujących się przemysłem obronnym. W kieleckim ośrodku firma Baykar zaprezentuje dwa drony bojowe Bayraktar. Tegoroczne wydarzenie będzie z pewnością wyjątkowe.

- Przez trzydzieści lat MSPO i Targi Kielce zmieniały się i rozbudowywały, a wraz z nimi rozwijało się miasto, przybywało dróg, hoteli i restauracji, nam wystawców na Salonie, którzy przywozili do Kielc coraz nowsze technologie - mówi prezes zarządu Targów Kielce, Andrzej Mochoń – Niezmienne pozostały jednak nasze położenie na mapie Europy i cel , jaki nam przyświeca. Jesteśmy oknem na świat dla polskiej zbrojeniówki. Ostatnie pół roku pokazało, że teraz ta idea jest jeszcze bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Modernizacja armii i umacnianie obronności kraju jest strategicznym działaniem dla poprawy bezpieczeństwa każdego państwa.

Śmigłowcowy rekord na MSPO 2022

Na terenie Targów Kielce będzie lądować aż dziewięć statków powietrznych, przy czym publiczności będzie prezentowanych osiem z nich. Największą ciekawostką będzie bez wątpienia Bell-Boeing V-22 Osprey – jedyny produkowany i użytkowany seryjny przemiennopłat pionowego lub krótkiego startu i lądowania. Na lądowisku kieleckiego ośrodka V-22 Osprey wyląduje jedynie na kilkadziesiąt minut. Będzie wykorzystany do transportu sprzętu prezentowanego podczas MSPO. W walce o miliardowy kontrakt w ramach programu „Kruk" rywalizują ze sobą dwie amerykańskie propozycje, które zobaczymy podczas tegorocznego Salonu. Są to szturmowy Boeing AH-64 Apache oraz Bell AH-1Z Viper. O ile ten pierwszy w Targach Kielce lądował już wielokrotnie, to Viper nigdy nie był prezentowany w naszym kraju. Podczas wystawy pojawi się także wielozadaniowy Bell UH-1Y Venom, czyli maszyna mająca wiele wspólnych elementów z Viperem, także prezentowana podczas MSPO po raz pierwszy. Na MSPO przylecą także: ciężki transportowiec Boeing CH-47 Chinook, wielozadaniowy Black Hawk z Mielca, lekki Robinson R-44 z Lotniczej Akademii Wojskowej, oraz dwa włoskie śmigłowce – lekki śmigłowiec AW109 Trekker i średni AW149 ze Świdnika.

Merytorycznie podczas MSPO

W pierwszym dniu wydarzenia na uwagę zasługuje z pewnością Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Konsekwencje wojny na Ukrainie dla polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”, którą organizują Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych wraz z Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Ważne zagadnienia zostaną także poruszone podczas Konferencja Akademii Sztuki Wojennej "Wielowymiarowość zagrożeń rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie". W drugim dniu Salonu można zwrócić uwagę na seminarium „Możliwości współpracy z armią amerykańską w Polsce” organizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Z kolei w trzecim dniu wydarzenia Ministerstwo zaprasza na seminarium „Warunki i perspektywy udziału w przetargach organizacji międzynarodowych, w tym organizowanych przez agencje i bazy NATO". W sumie podczas tegorocznego Salonu odbędzie się kilkanaście konferencji, seminariów, briefingów prasowych i spotkań.

Dzień Otwarty na jubileusz MSPO.

Na zwiedzanie Wystawy Sił Zbrojnych zatytułowanej „Obrona ojczyzny to zaszczytny obowiązek każdego żołnierza”, w ramach Dnia Otwartego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, Targi Kielce razem z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych zapraszają szczególnie rodziny z dziećmi. Na gości czekać będzie nie tylko ekspozycja uzbrojenia polskiej armii czy spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale także występy artystyczne i oczywiście pyszna wojskowa grochówka. Właśnie w sobotę z terenu kieleckiego ośrodka będą odlatywać śmigłowce prezentowane podczas MSPO 2022 – startujący Boeing AH-64 Apache czy Boeing CH-47 Chinook to nie lada gratka nie tylko dla najmłodszych.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbędzie się od 6 do 9 września, w sobotę 10 września zaplanowano Dzień Otwarty.