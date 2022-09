Waloryzacja 300+? Na ten moment wyprawka jest na tym poziomie, ponieważ inne wsparcia w związku z sytuacją geopolityczną są dla rodziców przygotowane – skomentowała Marlena Maląg. Minister dodaje, że do tej pory nie było takich programów, jak „Wyprawka Szkolna”. Do tej pory zostało złożonych wniosków na ponad 4 mln 100 tys. dzieci, ponad 3 mln 600 tys. ma już to świadczenie wypłacone. Budżet całego programu na ten rok to 1,5 mld złotych – wylicza Maląf Minister rodziny zaznaczyła, że rodzic, przez cały okres wychowania dziecka, może liczyć na wsparcie w wysokości 120 tys. złotych. W 2015 było to 0 - dodała.

Minister o 15. emeryturze: Za wcześnie, by o tym mówić

Co z 15. emeryturą, o której mówił prezydent Andrzej Duda w Radiu ZET? Dziś jest za wcześnie, by o tym mówić – odpowiedziała minister polityki społecznej. Przyznała jednak, że emeryci i renciści to osoby, które najbardziej potrzebują wsparcia państwa. Minister Maląg dodała, że rząd PiS proponuje emerytom dodatkowe środki wsparcia w wysokości 44 mld złotych, a w 2015 roku było to zaledwie 3 mld 600 mln złotych.

Wyższa inflacja i wyższa waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku? Pieniądze się znajdą. Ostateczny kształt waloryzacji będzie znany w lutym – skomentowała. Dopytywana, czy możliwa jest waloryzacja na poziomie 20 proc., jeśli inflacja utrzyma się na obecnym poziomie, minister rodziny i polityk społecznej odpowiedziała: Nie, ona aż tak wysoko nie pójdzie.

Skrajne ubóstwo - "sytuacja po pandemii"

Bogdan Rymanowski pytał Marlenę Maląg również o ubóstwo. Z analizy "Stowarzyszenia Wiosna" wynika, że 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. - To jest sytuacja po pandemii, kiedy gospodarka była zamrożona – oceniła minister. -

Skrajne ubóstwo w Polsce to ok. 5 proc. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie musi zmieniać nazwy na "Ministerstwo Biedy”, ponieważ wprowadzone są programy: Rodzina 500+, wsparcie w polityce senioralnej - to jest wsparcie Polaków w każdym calu. Środki wydawane są z roku na rok w niższej wysokości, co świadczy, że Polakom żyje się lepiej – oceniła. W tym trudnym czasie staramy się pomóc – dodała