Raport przygotowany przez Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej zostanie opublikowana 1 września.

Według prof. Antoniego Dudka sprawa reparacji wojennych, jest częścią strategii, którą PiS zaostrza wobec Unii Europejskiej i Niemiec.

Fundamentalny błąd

Moim zdaniem polityczny pomysł PiS polega na tym, że skoro UE nie wypłaca Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, to oni przeniosą uwagę części swoich zwolenników na inne pieniądze. Czyli te, które Niemcy są nam winni z racji II wojny światowej. To jest absolutnie fałszywy kierunek budowania naszej polityki zagranicznej w sytuacji, którą mamy na wschodzie Europy. Rozpętywanie w tej chwili olbrzymiego konfliktu z Niemcami jest fundamentalnym błędem - mówił profesor.

Gość TOK FM powiedział, że PiS chce szantażować Niemcy ws. reparacji wojennych, by odblokowały pieniądze z KPO dla Polski.

Konfliktem z Niemcami PiS przykrywa swoją ewidentną porażkę w polityce zagranicznej. A polega ona na niezdolności tej partii do budowania koalicji w ramach UE. Poza Węgrami nikt w Brukseli rządu PiS-u nie popierał... Moim zdaniem to polityka małego chłopczyka w piaskownicy, który wali łopatką na wszystkie strony, bo mu nic nie wychodzi. I to jest polityka dla Polski niezwykle kosztowna - stwierdził politolog.