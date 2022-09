- (Raport) to instrument utwardzania pisowskiego elektoratu i szczucia na Niemcy - uważa były szef polskiej dyplomacji. Jego zdaniem na uzyskanie reparacji nie ma żadnych szans. - To czysta propaganda! Bajki dla naiwnych - ocenił Sikorski.

- Zastanawiam się, jakiemu dobru ma to dziś służyć? Ja też chcę reparacji, tylko minęło ponad 80 lat i to część ceny, jaką zapłaciliśmy za komunizm, bo to on nas tych reparacji pozbawił - komentował europoseł PO. Sikorski dodał, że "w sensie prawnym powinniśmy występować z roszczeniami wobec Rosji, a jakoś o tym nie słychać".

"Reparacji i tak nie będzie"

- Możemy utwierdzać się w tym, że byliśmy ofiarą i przez to mieć złe stosunki z Niemcami albo możemy mieć dobre stosunki. Reparacji i tak nie będzie - podkreślił gość Bogdana Rymanowskiego.

Pytany o Władimira Putina, który będzie dziś w jednej ze szkół w Kaliningradzie, Radosław Sikorski odpowiedział: - Podejrzewam, że będzie narzekał tam na tę rosyjską eksklawę, będzie twierdził, że jej się jakaś krzywda dzieje.

Były szef MSZ zaznacza, że jest to najbardziej "putinosceptyczna" część Rosji. - W Rosji jest więcej więźniów politycznych niż za Breżniewa. Gorzej, niż za twardej komuny - skomentował.