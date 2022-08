- Deficyt budżetu w 2023 wyniesie ok. 65 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 4,2-4,4 proc. PKB - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Dochody budżetu zaplanowaliśmy na 604,4 mld zł, jest to wzrost o 105 mld zł względem tego roku. (...) Wydatki zaplanowane są na poziomie 669 mld zł, a deficyt samego budżetu to ok. 65 mld zł - dodał.

Reklama

Morawiecki podkreślił, że projekt budżetu został oparty na "względnie konserwatywnych założeniach", takich, które dają przestrzeń do dodatkowego działania. Premier wskazał, że rządowi zależy na tym, by wzmacniać bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin. - Dlatego obniżyliśmy podatek z 17 na 12 proc., połączony z kwotą bez podatku 30 tys. zł daje dodatkowo 35 mld w portfelach Polaków. To jest pierwszy element bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. Drugi to wszystkie sprawy związane ze wsparciem społecznym, rodzin i seniorów - mówił szef rządu.

Premier poinformował, że państwowy dług publiczny w 2022 r. wyniesie 41 proc., a w 2023 r. prognozowany jest spadek do 40,4 proc. PKB.

Wpływy podatkowe budżetu państwa - poinformował premier - będą znacznie wyższe niż w poprzednich latach: z VAT - 286 mld zł; z CIT - 73 mld zł; z PIT - ponad 78 mld zł; z akcyzy - ponad 88 mld zł.

Zapewnił, że rząd zachowuje wszystkie dotychczasowe programy społeczne, "ale też będzie reagować w zależności od potrzeb".

Reklama

Inflacja, stopy procentowe

- Projekt budżetu zakłada, że PKB Polski w 2023 r. wzrośnie o 1,7 proc., a inflacja wyniesie 9,8 proc. - poinformował premier Mateusz Morawiecki. - Inflacja prognozowana na przyszły rok 9,8 proc., na ten rok 13,5 proc. PKB w całym roku 2022 r. planujemy, że wzrośnie o 4,6 proc., a w przyszłym roku jego tempo ma wynieść 1,7 proc. To konserwatywne założenia. Na kolejne lata planujemy wzrost gospodarczy powyżej 3 proc. - powiedział premier.

- Nominalny wzrost wynagrodzeń w 2022 r. wyniesie 11,2 proc., a w 2023 r. 10,1 proc. - dodał.

Rząd zakłada wzrost stóp procentowych w Polsce do 7,0 proc. w II połowie 2022 r., a od IV kw. 2023 r. zakłada stopniowe luzowanie polityki pieniężnej - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Stopa referencyjna, oczywiście jest to niezależna polityka banku centralnego, zakładamy że osiągnie w II poł. tego roku 7 proc. i od IV kw. przyszłego roku zakładamy stopniowe luzowanie polityki monetarnej - powiedział premier.

Reklama

"Budżet bezpieczeństwa narodowego"

- Na bezpieczeństwo polskich granic przeznaczymy w br. 58 mld zł, a przyszłym roku planujemy 98 mld zł - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że projektowany budżet na 2023 r. jest "budżetem bezpieczeństwa narodowego Polski".

Premier zaznaczył, że w zaplanowanym na najbliższe dwa lata budżecie państwa zaplanowana najdalej idąca rewolucja. Dodał, że oprócz budżetu na regularną armię rząd planuje dodatkowe 30-40 mld zł na zakup uzbrojenia za granicą.

- Dzięki stabilnym finansom publicznym mamy możliwość znaczącego wzmacniania armii. Jest plan zrekrutowania ok. 20 tys., nie wliczając w to Wojsk Obrony Terytorialnej - powiedział.