Szef rządu podczas piątkowej konferencji prasowej w Smolajnach (Warmińsko-mazurskie) został zapytany czy podziela oburzenie części komentatorów zachowaniem premier Finlandii Sanny Marin, która na prywatnym nagraniu z imprezy bawi się w gronie młodych influencerów.

"Pani premier ma powody do radości"

Szef rządu przyznał, że widział to nagranie i uważa, że "pani premier ma powody do radości, bo Finlandia właśnie weszła do NATO". A więc jeżeli z tej okazji pani premier Finlandii troszeczkę zakosztowała więcej Finlandii (marka wódki - PAP) i w związku z tym tańca, to nie ma w tym nic strasznego - dodał.

Premier Morawiecki wyraził też zadowolenie, że "ona tutaj taką dawką radości nas wszystkich uraczyła".

Na początku lipca przedstawiciele państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego podpisali protokoły akcesyjne z Finlandią i Szwecją. W Polsce 20 lipca ustawy upoważniające prezydenta do ratyfikacji protokołów uchwalił Sejm, a 30 lipca prezydent Andrzej Duda ratyfikował dokumenty akcesyjne.

autor: Rafał Białkowski, Joanna Kiewisz-Wojciechowska