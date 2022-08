Jak zaznaczył Piechociński w rozmowie w RMF FM, Polaków czeka droga zima, jednocześnie dodając, że "nie tylko z perspektywy gospodarstw domowych".

Reklama

Jeżeli od końcówki 2021 roku premier wiedział, że będzie wojna, to powinien był wprowadzić zakaz eksportu węgla - mówił były wicepremier i minister gospodarki. Gość RMF FM zwrócił również uwagę, że "w 2015 roku wydobywaliśmy 74 mln ton węgla. Dziś nie jesteśmy w stanie wydobyć nawet 52 mln ton".

Co zdrożeje najbardziej?

Piechociński został zapytany także o to, co najbardziej może zdrożeć do końca roku. Jego zdaniem będzie to żywność. Jesteśmy w okresie zbiorów a cenny żywności rosną. Winna jest m.in. cena oleju napędowego, czy energii. Mleko w skupie przekroczyło dwa złote - mówił.

Reklama

Ludzie patrzą na paragon. W naszych domowych budżetach coraz większy będzie koszt żywienia oraz utrzymania mieszkania - dodał gość RMF FM.