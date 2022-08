"Biedronka ogłasza się przychodnią i czytelnią, aby obchodzić ograniczenie handlu w niedzielę. To skandaliczne zachowanie, na które państwo powinno reagować. Również w przypadku innych sieci, które np. nie płacą podatków. Czas skończyć z tą wolnoamerykanką! http://bit.ly/3cXI8F6" - napisał na TT Piotr Duda.

Jeśli Biedronka otworzy sklepy w niedziele, to cała branża będzie zmuszona, by zrobić to samo

Jako pierwsze informacje w tej sprawie podał serwis wiadomoscihandlowe.pl.

Przyglądamy się działaniom Biedronki. Nie pozwolimy, by jej sklepy działały w niedziele, a nasze nie. Zaburzyłoby to konkurencję na rynku - mówił w rozmowie z wiadomoscihandlowe.pl przedstawiciel jednej z czołowych sieci handlowych w kraju, proszący o anonimowość.

Biedronka jest hegemonem na polskim rynku, jej sklepy są w zasięgu każdego Polaka. Jeśli otworzy sklepy w niedziele, to cała branża absolutnie zostanie zmuszona do tego, by zrobić to samo. Wszystkie sieci będą musiały podążyć tą drogą - mówi jeden z rozmówców wiadomoscihandlowe.pl.