Do dziś 21 krajów otrzymało w sumie ponad 15,5 proc. całej kwoty – czyli 112 mld euro. Do Polski – w wyniku sporu z Komisją Europejską – nie wpłynęło ani euro.

I nawet jeśli ostatecznie nie dostaniemy nic, to i tak same odsetki od pożyczek zaciągniętych przez UE do 2027 r. będą nas kosztować 734 mln euro. W tym roku zaczynamy spłatę tych zobowiązań.

