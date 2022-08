Schroeder zapewnia, że według słów Putina, Kreml chce rozmów pokojowych z Ukrainą. Schroeder, choć przyznaje, że rosyjska inwazja była błędem to, jak papuga, powtarza żądania Moskwy - wyjaśnia Bloomberg. Uważa, że Kijów powinien zrzec się Krymu oraz porzucić wszelkie dążenia do wejścia do NATO. W zamian za to Donbas powinien wrócić do Ukrainy, ale ze specjalnymi przywilejami dla rosyjskiej mniejszości. Zdaniem byłego niemieckiego kanclerza tylko bowiem jeśli obie strony ustąpią, a do tego rolę mediatora odegra Turcja, to wojna może się skończyć.

Reklama

Schroeder: Uruchomić Nord Stream 2

Jednocześnie Schroeder zaapelował o uruchomienie Nord Stream 2. Jak twierdzi, skompromitowany kontaktami z Rosją i Putinem, były kanclerz, tylko w ten sposób da ile uniknąć zimowego kryzysu energetycznego. Jeśli nie chcecie użyć Nord Stream 2, przygotujcie się na konsekwencje - podsumował Schroeder.