Dzisiejsze informacje o kolejnym sprowokowanym wzroście cen gazu na europejskim rynku do 2 tys. USD za tysiąc metrów sześciennych to wystarczająca przyczyna, by rozszerzyć sankcje na Rosję - podkreślił szef państwa. Podziękował przy tym Londynowi za nałożenie dodatkowych sankcji na rosyjskie osoby i podmioty.

Zełenski zaznaczył, że Rosja świadomie stosuje "cenowy terror przeciwko Europie".

Wykorzystując Gazprom, Moskwa robi wszystko, by ta zima stała się dla krajów europejskich jak najcięższa" - uważa prezydent Ukrainy. "Na terror trzeba odpowiadać. Sankcjami - zaapelował.

Prezydent poinformował też w odezwie do narodu, że od 24 lutego Rosja straciła na Ukrainie prawie 40 tys. żołnierzy, a "dziesiątki tysięcy" jej wojskowych zostało rannych.