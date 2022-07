Według przewidywań MFW wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii spadnie do zaledwie 0,5 proc. w nadchodzącym 2023 roku. W kwietniu szacowano, że miał on osiągnąć 1,2 proc. - przekazał we wtorek serwis BBC.

Reklama

Zahamowanie ekonomiczne

W obliczu zahamowania ekonomicznego w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Europie, świat "może wkrótce stanąć na krawędzi globalnej recesji" - ocenił MFW. Światowa gospodarka skurczyła się po raz pierwszy od 2020 roku, czego powodami są wojna w Ukrainie i pandemia Covid-19 - zaznaczyli analitycy MFW.

Fundusz obniżył też prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w 2022 r. do 3,2 proc., zaznaczając że ryzyko spowolnienia jest jeszcze poważniejsze. Z analizy Funduszu wynika, że za obecną sytuację w dużej mierze odpowiadają szybko rosnące ceny. Zarówno wyższe ceny, jak i wyższe koszty kredytów pogarszają sytuację finansową gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Reklama

Coraz bardziej ponure perspektywy

Światowa gospodarka, wciąż znajdująca się w szoku po pandemii i rosyjskiej inwazji na Ukrainę, stoi w obliczu coraz bardziej ponurych i niepewnych perspektyw - skomentował ekonomista Pierre-Olivier Gourinchas na blogu przedstawiającym najnowsze prognozy gospodarcze MFW.

Prawdopodobieństwo recesji w gospodarkach krajów G7 - Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii - wynosi obecnie około 15 proc., czyli jest prawie czterokrotnie wyższe niż zwykle - przekazał serwis BBC.

Według analizy MFW inflacja osiągnie w przyszłym roku poziom 6,6 proc. w gospodarkach rozwiniętych i 9,5 proc. w gospodarkach wschodzących i rozwijających się. Fundusz ostrzegł, że wedle wiarygodnego scenariusza, w którym zmaterializują się tylko niektóre z możliwych zagrożeń dla światowej gospodarki, jak np. zablokowanie dostaw rosyjskiego gazu do Europy, globalny wzrost ekonomiczny może spaść do 2 proc. w 2023 r.