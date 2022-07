Georgiewa zamieściła swoją opinię na blogu MFW przed spotkaniem ministrów finansów krajów G20, które ma odbyć się w tym tygodniu.

Wojna nie tylko doprowadziła do ludzkiej tragedii na Ukrainie, ale też powoduje wzrost cen towarów, a zatem wzrost kosztów życia i grozi tym, że dodatkowe 71 mln ludzi na świecie będzie żyć w nędzy - napisała szefowa MFW.

Państwa muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, by obniżyć inflację, ponieważ uporczywie wysoka inflacja nie pozwoli na odbicie się gospodarki (po pandemii Covid-19) i jeszcze bardziej obniży standard życia, zwłaszcza osób niezamożnych - ostrzegła Georgiewa.

Dojdzie do protestów?

Podkreśliła, że rosnące ceny żywości i energii mogą doprowadzić do protestów społecznych.

Jeżeli rządy nie podejmą radykalnych kroków, by opanować inflację i spadek wartości waluty może dojść do "destrukcyjnej spirali", w której zarobki będą gonić ceny, wyhamuje wzrost gospodarczy i dojdzie do spadku zatrudnienia - wyjaśniła szefowa MFW.

MFW zamierza obniżyć prognozę tegorocznego wzrostu światowej gospodarki, który miał wynosić 3,6 proc. i nie może wykluczyć, że w przyszłym roku nastanie recesja - dodała Georgiewa.