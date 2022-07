- Chcemy, by system był bardziej sprawiedliwy, by dotyczył wszystkich, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, bez względu na źródło ogrzewania. Zgłaszają się do nas osoby niezamożne, które pod wpływem polityki rządu czy samorządu przeszły na inne źródło energii, a ich koszty ogrzewania w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosły nawet trzykrotnie - podkreśla Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, senator KO