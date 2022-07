Musimy się zatrzymać, osiągnąć porozumienie, zakończyć ten bałagan, operację i wojnę na Ukrainie - powiedział prezydent Białorusi. Nie ma potrzeby iść dalej. Dalej leży otchłań wojny nuklearnej. Nie ma potrzeby tam iść - powiedział Aleksandr Łukaszenka.

Reklama

Białoruski dyktator oskarża Zachód o podburzanie Rosji. Podsycaliście wojnę i kontynuujecie ją. Widzieliśmy przyczyny tej wojny. Gdyby Rosja was nie wyprzedziła, członków NATO, zorganizowalibyście się i zadali jej cios - stwierdził.

Łukaszenka w wywiadzie odniósł się do kwestii "stworzenia państwa pansłowiańskiego". Powiedział , że to był jego pomysł od lat 90.

To ja miałem marzenie o państwie słowiańskim. Kiedyś promowali tę ideę rosyjskiego świata. Od lat 90. zawsze zwracałem uwagę, że istnieją państwa słowiańskie. Polska, Słowacja, Bułgaria i inne. Nie powinniśmy tracić tego związku. Rzeczywiście, każdy ma swoje państwo. Ale my jesteśmy Słowianami. Ja o tym mówiłem. Putin nie mówił ani nie marzył o żadnym panslawistycznym państwie. Ja to wymyśliłem - mówił Łukaszenka.