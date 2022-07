Przejdźmy do ciekawych spraw: jachtów (...) odkryliśmy kilka bardzo interesujących rzeczy (...) na jednym z tych jachtów odzyskaliśmy jajo Faberge - lub rzekome jajo Faberge - mówiła Monaco w środę, podczas sesji konferencji Aspen Security Forum w amerykańskim stanie Kolorado poświęconej przejmowaniu i zamrażaniu objętego sankcjami rosyjskiego majątku.

Urzędniczka nie wymieniła nazwy jednostki, na której odnaleziono dzieło sztuki, ale powiedziała, że znaleziono je na jachcie, który stoi obecnie w porcie w San Diego, dokąd przypłynął z Fidżi - relacjonuje "The Guardian".

Rosyjski superjacht

Na początku maja sąd na Fidżi przychylił się do wniosku amerykańskich władz o konfiskatę superjachtu Amadea, który zdaniem administracji USA należy do objętego zachodnimi sankcjami rosyjskiego oligarchy Sulejmana Kerimowa. Warta ponad 300 mln dolarów jednostka została pod koniec czerwca przeprowadzona przez amerykańskie służby do portu w San Diego.

Jeżeli okaże się, że jajo jest oryginalnym zabytkiem, będzie to jeden z niewielu zachowanych przedmiotów tego typu, a jego wartość można szacować na miliony dolarów - zaznaczyła Monaco.

Jaja Faberge to rzadkie i cenne dzieła sztuki złotniczej, wyrabiane pod koniec XIX i na początku XX wieku przez zakład petersburskiego jubilera Petera Carla Faberge na zlecenie kolejnych carów Rosji z rodziny Romanowów. Powstało ok. 50 jaj, z których nie wszystkie przetrwały do współczesnych czasów.

Powołana w marcu przez Stany Zjednoczone i sojuszników specjalna grupa do przejmowania majątków rosyjskich oligarchów REPO (ang. Russian Elites, Proxies, and Oligarchs, czyli Rosyjskie Elity, Pełnomocnicy i Oligarchowie) poinformowała 29 czerwca, że przejęła 30 mld w aktywach rosyjskich oligarchów i przedstawicieli władz. Zatrzymano również co najmniej pięć luksusowych jachtów i zamrożono ekskluzywne nieruchomości, należące do rosyjskich miliarderów, objętych sankcjami.

Monaco powiedziała w Aspen, że popiera pomysł, by zajęty majątek ulegał przepadkowi, być może na rzecz państwa ukraińskiego. Dodała, że do amerykańskiego Kongresu skierowano wniosek o przyznanie administracji odpowiednich upoważnień w tej sprawie.