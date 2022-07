Zgodnie z wydanym w zeszłym tygodniu poleceniem szefa rządu dwie spółki –– mają do końca sierpnia zakupić węgiel energetyczny (odpowiednio: 2 mln t oraz 2,5 mln t) i sprowadzić go do kraju najpóźniej z końcem października. Spółki co prawda przystąpiły do realizacji zadania, ale w nadzorującym je MAP słychać opinie, że oczekiwania premiera mogą się okazać niemożliwe do zrealizowania. Zdaniem naszych rozmówców wyznaczone terminy są zbyt krótkie, a oczekiwane ilości węgla zbyt ambitne. Nasi rozmówcy zzwracają uwagę na ograniczoną przepustowość naszych portów morskich i kłopoty z transportem koleją.