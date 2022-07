Reklama

Biały Dom ujawnił informacje wywiadowcze, pisze AP, gdy prezydent Joe Biden ma spotkać się w sobotę z przywódcami sześciu krajów Zatoki Arabskiej, a także Egiptu, Jordanii i Iraku. Oczekuje się, że Biden przedstawi na zakończenie czterodniowej podróży swoje „główne przesłanie” dotyczące Bliskiego Wschodu, wzmocnienia pozycji USA i zjednoczenia regionu przeciwko Iranowi.

Iran zaprezentował drony Rosjanom

Według Białego Domu Iran zaprezentował Rosjanom drony na lotnisku Kashan 8 czerwca i 15 lipca. Administracja udostępniła również zdjęcia satelitarne dronów Shahed-191 i Shahed-129 startujących i lecących nad lotniskiem, gdy samolot transportowy delegacji rosyjskiej znajdował się na ziemi.

Kilkaset dronów dla Rosji?

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan w wydanym oświadczeniu stwierdził, że administracja posiada "informacje, że rząd irański przygotowuje się do dostarczenia Rosji kilkuset dronów”/../ "Sugeruje to ciągłe zainteresowanie Rosji pozyskaniem irańskich dronów zdolnych do ataku."

Plan Bidena

Biden chce wzmocnić koordynację reakcji sojuszników z Bliskiego Wschodu na rosyjską inwazję. Wiele krajów Zatoki Perskiej — w szczególności Arabia Saudyjska — ma poważne obawy dotyczące wrogiej działalności Iranu w regionie.

Żaden z krajów reprezentowanych na szczycie nie poszedł krok w krok z USA, aby sankcjonować Rosję, pisze AP, kluczowy priorytet polityki zagranicznej dla administracji Bidena. Jeśli już, to Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się rodzajem finansowej przystani dla rosyjskich miliarderów i ich wielomilionowych jachtów, a Egipt pozostaje otwarty dla rosyjskich turystów.