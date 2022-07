Ćwik był pytany w Poranku "Siódma - 9" o to, jak w Pałacu Prezydenckim przyjęto konflikt między prezesem NBP Adamem Glapińskim a Donaldem Tuskiem. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział na konwencji w Radomiu, że jeśli PO wygra wybory, "wyprowadzi Glapińskiego z NBP". Na temat prezesa NBP wypowiadał się też wiceszef PO Tomasz Siemoniak. NBP zapowiedział, że złoży zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tuska i Siemoniaka. "Prokuratura zbada ich bezprawne wypowiedzi pod kątem ew. wypełnienia znamion przestępstw określonych w kodeksie karnym, w tym gróźb" - podał bank centralny.

Reklama

Uważam, że w dyskursie publicznym należy bardzo ważyć słowa, zwłaszcza w publicznym dyskursie politycznym. Tego zabrakło u Donalda Tuska i jego naśladowców, jak chociażby u b. ministra, pana posła Siemoniaka. Nie można w taki sposób zaostrzać dyskusji - powiedział w piątek Ćwik.

Pytanie o reakcję NBP

Rozumiem, że w perspektywie jest kampania wyborcza, pozyskiwanie głosów i to jest to, o co zabiega również lider PO, ale trzeba jednak ważyć słowa. Nie można grozić organom konstytucyjnym, które funkcjonują w Polsce, że zostaną wyprowadzone przez jakichś ludzi, którzy się pojawią, jak to powiedział minister Siemoniak: "przyjdzie kilku mocnych ludzi i wyprowadzi prezesa Glapińskiego". To jest po prostu karygodne i żenujące - dodał.

Reklama

Dopytywany czy jest to sprawa dla prokuratury, odpowiedział: "jeśli NBP uznał, że tak i złożył taki wniosek, to prokuratura rozezna zasadność tego wniosku". Ale proszę mnie zwolnić z odpowiedzi, czy Pałac (Prezydencki) ocenia to jako wniosek zasadny. Niech się zajmują tym organy, które zostały do tego wyznaczone. Skoro NBP podjął takie działanie, miał do tego prawo, żeby złożyć w ramach takiego swoistego przeciwuderzenia przeciw tym słowom - powiedział Ćwik.

Uważajmy na to, co mówimy, myślę że dobrym przykładem do bardzo obiektywnego i pozytywnego działania jest prezydent Andrzej Duda, jeśli chodzi o jego wypowiedzi i zaangażowanie, staranie się o to, by Polska była postrzegana jako mocny kraj na arenie europejskiej i światowej - stwierdził.

Autorka: Agata Zbieg