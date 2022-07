Orientarium od otwarcia, czyli tegorocznej majówki, odwiedziło 320 tysięcy osób. W tygodniu mamy około 3-4 tysięcy zwiedzających dziennie. W soboty i niedziele dzienny ruch to ok. 8 tys. ludzi. A Orientarium napędza ruch turystyczny w całym mieście. Punkt informacji turystycznej przy ul. Piotrkowskiej 28 tylko w maju i czerwcu odwiedziło prawie 18 tysięcy gości, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku o połowę mniej - przekazał Pustelnik na konferencji prasowej we wtorek.

Wyróżnienie w National Geographic

Zdaniem władz Łodzi miasto w ostatnich miesiącach cieszy się dużym zainteresowaniem turystów, m.in. za sprawą wyróżnienia w rankingu "Best of the World 2022" National Geographic, gdzie Łódź znalazła się wśród 25 miejsc na świecie wartych odwiedzenia oraz dzięki otwarciu nowej atrakcji, czyli Orientarium, reklamowanego jako największy kompleks w Europie prezentujący faunę i florę Azji południowo-wschodniej. Obiekt szczyci się m.in. prezentacją ponad 1,3 tys. ryb w strefie oceanicznej, najdłuższym w kraju tunelem podwodnym, 35 gatunkami zwierząt w samym budynku Orientarium, a w całym zoo ponad 550.

Z 320 tys. osób, które odwiedziły Orientarium, połowa przyjechała spoza aglomeracji łódzkiej, m.in. z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic czy Gdańska. Nie brakowało również gości zagranicznych. W tygodniu obiekt odwiedza około 3-4 tys. osób dziennie, natomiast w soboty i niedziele dzienny ruch sięga 8 tys. Od początku największym zainteresowaniem cieszy się pokazowa kąpiel słoni indyjskich - dzięki basenowi ze szklaną szybą publiczność może oglądać te ogromne ssaki pod wodą. W Orientarium mieszkają na razie dwa słonie, ale jeszcze w tym roku ma do nich dołączyć trzeci.

Dzień Rekina

Ciekawe są także pokazowe karmienia orangutanów sumatrzańskich, niedźwiedzi malajskich czy rekinów. W czwartek w ramach obchodów Dnia Rekina będzie można nie tylko podpatrzeć karmienie tych drapieżników, ale spotkać się z nurkiem, który dba o dobrostan mieszkańców akwariów w Orientarium.

Odpowiemy na wiele ciekawych pytań - dlaczego niektóre rekiny mogą leżeć nieruchomo, a inne nawet gdy śpią to cały czas płyną? Jakie rozmiary osiągną nasi podopieczni i czemu jeszcze ich nie osiągnęły? Czym jest finning i czemu zupę z płetwy rekina określa się jako jedną z najbrutalniejszych potraw na świecie? - zapowiedział edukator z łódzkiego Orientarium Michał Gołędowski.

Rekordowy maj

Według Łódzkiej Informacji Turystycznej maj był rekordowym miesiącem pod względem liczby odwiedzających jej punkt info przy ul. Piotrkowskiej 28 w całej historii działalności tej instytucji (8202 osoby z Polski oraz 597 z zagranicy). Dla porównania - w zeszłym roku, w tym samym miesiącu punkt odwiedziło 2 razy mniej turystów (4100).

Od momentu otwarcia Orientarium do końca czerwca w punkcie ŁIT pojawiło się ponad 17,5 tysiąca turystów. Ponad 90 proc. z nich to Polacy, a w przypadku gości zagranicznych największe grupy tworzyli Ukraińcy, Niemcy, Brytyjczycy, Włosi oraz Francuzi.

Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska