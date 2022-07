"Nie można lekceważyć obecnej fali pandemii i pozwalać na to, aby koronawirus krążył bez kontroli" - mówią w prasie we Włoszech w niedzielę eksperci odnosząc się do sytuacji, w której codziennie notuje się po sto tysięcy przypadków zakażeń.

Prezes Rady Służby Zdrowia profesor Franco Locatelli podkreślił, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie można nawet rozważać możliwości pozwolenia na to, by wirus szerzył się wśród populacji. W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" stwierdził: Wysoka liczba przypadków, na szczęście dzięki szczepieniom, nie ma poważnego wpływu na zdrowie zakażonych, jak to miało miejsce przy innych falach. Reklama Będą zalecenia stosowania IV dawki szczepionki przeciw covid dla całej populacji Zobacz również Subwariant Omikron ma - wyjaśnił - ograniczoną możliwość wywołania ciężkiej choroby płuc. Ale ograniczona nie oznacza, że jej nie ma w ogóle - zastrzegł. Przestańmy minimalizować ryzyko porównując infekcję do wirusa grypy. To poważny błąd - ocenił prof. Locatelli. Jego zdaniem osoby szczególnie narażone powinny przyjąć czwartą dawkę szczepionki nie czekając na jej nową wersję. Odpowiedź immunologiczna wywołana przez dostępne dzisiaj szczepionki chroni w dużej mierze przed ciężką i niebezpieczną dla życia chorobą - wskazał. "Nie można lekceważyć tego wirusa" Z kolei szef Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro ocenił na łamach dziennika "La Repubblica": Nie można lekceważyć tego wirusa, ale trzeba zachowywać ostrożność i chronić najsłabszych. Omikron Ba5 jest bardzo zaraźliwy i jest w stanie wywołać zakażenie u tych, którzy byli już zainfekowani, a gdy atakuje osoby słabe i starsze, niesie ze sobą poważne ryzyko hospitalizacji i śmierci - ostrzegł. Reklama Dane wskazują, że mamy pełnię fali pandemicznej z wysoką liczbą zakażonych, którzy mogą przekazywać wirusa, a to stanowi problem także dla pracowników personelu medycznego, bo w przypadku infekcji nie mogą pracować - zaznaczył Brusaferro. Jego zdaniem nie należy dramatyzować, ale wszystkie dane wskazują na to, że trzeba być ostrożnym i rozważnym. Według oficjalnych rejestrów obecnie we Włoszech aktywnie zakażonych jest ponad 1,2 mln. osób. Z Rzymu Sylwia Wysocka Andrzej Mężyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję