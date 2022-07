Szef PO Donald Tusk podczas spotkania z młodymi w Szczecinie zapowiedział m.in., że PO do wyborów będzie miała przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy. - Uważam, że w Polsce powinniśmy i to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory – przepraszam: kiedy wygramy wybory – żeby rozpocząć jak najszybciej program (musi być najpierw pilotaż) skróconego tygodnia pracy – powiedział lider Platformy.

Do słów Tuska nawiązał poseł klubu Lewicy, członek partii Razem Adrian Zandberg. - To miłe, że program Razem zyskuje popularność. Tylko co teraz zrobić z posłami PO, którzy twierdzili, że krótszy czas pracy to KOMUNIS!!!11? - napisał na Twitterze.

Oczywiście, nie wątpię w ich przemianę duchową. Z ostrożności sugeruję jednak głos na ludzi, którzy ten program pisali, a nie zwalczali - zaznaczył Zandberg.

Również na profilu partii Razem opublikowano wpis odnoszący się do zapowiedzi Tuska. - Słyszymy, że Donald Tusk popiera skrócenie czasu pracy - bardzo nas to cieszy. Ustawę składamy pod koniec wakacji, a każdego (w tym pana przewodniczącego) zachęcamy do złożenia podpisu pod inicjatywą "siedmiu godzin" - napisała partia Razem.

Do wpisu dołączono link do strony https://pracujmykrocej.pl/wspieram, na której można wyrazić swoje poparcie dla projektu 7-godzinnego dnia pracy.