Rada ministrów przyjęła ustawę o lądowej energetyce wiatrowej, tzw. 10H , w tym kształcie, w jakim była zapowiadana - poinformowała szefowa resortu klimatu.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy wiatrakowej.

Dywersyfikacja energii

Minister zwróciła uwagę, że priorytetem polityki rządu jest dywersyfikacja energii, a energia wiatrowa pozwoli osiągnąć kolejny etap w procesie dywersyfikacji. Przypomniała, że udział OZE w energetyce to 15 proc. To pozwala nam sądzić, że to źródło ma potencjał rozwoju - dodała.

Jak tłumaczyła, projekt pozwoli na zmianę sztywnej zasady dotyczącej odległości wiatraków od zabudowy, odpowiadającej 10 wysokościom wiatraka. Ta ustawa wprowadza przestrzeń na dialog w społeczności lokalnej pomiędzy 500 m, a 10H - powiedziała.

Dodała, że w tej przestrzeni zadaniem inwestora, lokalnej społeczności i władz, będzie znalezienie kompromisu. "Zmiana z jednej strony nie będzie blokowała inwestycji, z drugiej strony będzie uwzględniała głos społeczności, elementy wizerunkowe, środowiskowe" - wskazała.

Szefowa resortu klimatu poinformowała, że kolejny element ustawy, to obowiązek zapisania lądowej energetyki wiatrowej, wraz ze wszystkimi parametrami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jak oceniła, dzięki temu każdy z tych inwestycji będzie miał akceptację społeczną.

Według minister Moskwy zmiana pozwoli budować wiatraki bliżej zabudowań, uwalniając tereny do budowy farm wiatrowych i potencjał społeczności lokalnych.

Jak zaznaczyła, w ustawie są elementy, które opisuje szczegółowo relacje między sieciami wysokiego napięcia a lądową energetyką wiatrową. Otwieramy szanse i potencjał w różnych scenariuszach pomiędzy 6 a 10 GWh do 2030 r. Liczymy, że będą się rozwijały nie tylko dynamicznie, ale też z akceptacją społeczną - podkreśliła minister.

Szefowa resortu klimatu, pytana na konferencji o termin wejścia w życie zmian odpowiedziała, że teraz ustawa trafi do prac legislacyjnych. Biorąc pod uwagę procedurę legislacyjną i przewidziane 30 dniowe vacatio legis, nowe przepisy zaczną obowiązywać za kilka miesięcy - wskazała.

autorzy: Longina Grzegórska-Szpyt, Ewa Wesołowska