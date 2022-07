Takie protesty odbyły się w kilku miastach w kraju; egzaminatorzy chcą przede wszystkim zmiany systemu i wysokości wynagrodzeń.

Jak poinformował PAP dyrektor WORD w Białymstoku Przemysław Sarosiek, w poniedziałek w ośrodku miało być 12 egzaminatorów, do pracy przyszło trzech, dziewięciu wzięło urlopy na żądanie.

Większość egzaminów nie odbyła się

W związku z tym większość zaplanowanych na poniedziałek egzaminów nie odbyła się. Sarosiek powiedział, że zgodnie z planem odbyły się wszystkie egzaminy teoretyczne, zaplanowane egzaminy na kategorię T oraz niewielka część egzaminów praktycznych.

Sarosiek powiedział, że we wtorek wszystko powinno wrócić do normy. Wracamy normalnie do pracy - dodał.

Poinformował też, że egzaminy zostaną zorganizowane w sobotę, 9 lipca i z tego terminu będą mogły skorzystać osoby, które nie miały możliwości podejść do nich w poniedziałek.

Sarosiek powiedział, że rozumie postulaty egzaminatorów, ale - jak ocenił - przez taką formę protestu najwięcej tracą osoby, które podchodzą do egzaminów.

autorka: Sylwia Wieczeryńska