W dniu konwencji Platformy Obywatelskiej, PiS zorganizowało konferencję prasową podczas której zaprezentowano spot dotyczący programu PO. W nagraniu pojawiają się wypowiedzi m.in. szefa PO Donalda Tuska, posłanki Izabeli Leszczyny, wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy Błońskiej czy europosła Marka Belki.

Nagranie rozpoczyna się od napisu: "Polacy pytają Platformę Obywatelską..." i zestawione jest z wypowiedzią Kidawy Błońskiej z jednej z wcześniejszych konwencji, "gdzie jest program?".

Następnie przywołano wypowiedź Leszczyny, która mówi, "jak wygramy wybory przedstawimy wszystkie szczegóły", oraz Tuska, który mówi: "W Platformie tych stron zapisanych na temat tego co zrobimy po zwycięstwie są setki".

W kolejnym ujęciu widzimy napis: "Co na tych stronach jest zapisane? Jak będzie wyglądała Polska pod kolejnymi rządami PO?!".

Na nagraniu widać też fragment niedawnego wywiadu, którego udzielił Marek Belka i mówi w nim: "czyli już żeśmy obniżyli podatki dochodowe", co zestawione jest z napisem, iż obniżka PIT, to decyzja rządu PiS. Pojawia się też fragment wypowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który ubolewa na ponowną obniżkę podatków. Przywołano także wypowiedź Belki, który mówi: "To będzie trzeba podnieść VAT".

W spocie pojawia się też archiwalna wypowiedź szefa PSL Władysława Kosiniak-Kamysza, z czasów koalicji PO-PSL, kiedy toczyła się debata w Sejmie nad podniesieniem wieku emerytalnego i zestawione jest z napisem "podwyższenie wieku emerytalnego. Program PO".

Kolejny napis głosi "likwidacja programu 500 plus" i przywołano wypowiedź Leszczyny, która mówi, że "program ten nie poprawił jakości życia tak naprawdę".

W nagraniu widać też dawne wypowiedzi Tuska dotyczące Rosji, w których stwierdzał: "chcemy, aby Rosja była ważnym partnerem Polski". Inne zamieszczone w nagraniu wypowiedzi Tuska dotyczą m.in. programu 500 plus, który mówił, że nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu.

Kolejny napis na nagraniu głosi, że program PO, to polityka nienawiści i zestawiony jest z fragmentami spotkań Tuska.

"Oto prawdziwy program PO! Czy takiej Polski chcemy?!" - głosi napis na końcu spotu.

autor: Rafał Białkowski, Adrian Kowarzyk