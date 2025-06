Emerytury pomostowe. Lista uprawnionych się powiększy?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało, że kwestia wprowadzenia wcześniejszych emerytur dla strażników miejskich zostanie przeanalizowana przez Instytut Medycyny Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy. Analiza ma dotyczyć kryteriów określonych w ustawie o emeryturach pomostowych.

Petycja skierowana do MRPiPS postulowała włączenie pracy strażników miejskich i gminnych do wykazu "prac o szczególnym charakterze", który stanowi załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych. W uzasadnieniu petycji podkreślono, że strażnikom nie zapewniono odpowiedniej ochrony emerytalnej, pozostawiając ich poza systemem emerytur mundurowych oraz emerytur pomostowych.

Petycja do rządu

W petycji zaznaczono: Praca strażników gminnych i miejskich zawsze była ważnym elementem bezpieczeństwa publicznego. Świadczy o tym chociażby fakt, że Straże Gminne i Miejskie są formacjami umundurowanymi, wyposażonymi w broń palną i uprawnionymi do stosowania środków przymusu bezpośredniego. Podkreślić również należy, że strażnikiem gminnym (miejskim) nie może zostać "każdy". Kandydat do służby w tej formacji musi wykazywać się odpowiednią sprawnością fizyczną i psychiczną, która to sprawność podlega okresowym kontrolom i badaniom lekarskim i psychologicznym”.

Sebastian Kamiński, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS, odpowiedział na petycję, informując o prowadzonych w resorcie dyskusjach dotyczących poszerzenia katalogu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. W ramach tych prac analizowane będą wykazy stanowiące załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych pod kątem ich kompletności.

Praca o szczególnych charakterze?

Kamiński podkreślił: Departament pragnie podkreślić, że praca wykonywana przez strażników gminnych (miejskich) będzie przedmiotem merytorycznej analizy (m. in. w oparciu o ww. korespondencję) pod kątem spełniania przez nią kryteriów sformułowanych w art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych, którą przeprowadzi CIOP oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi. Wyjaśnił, że analiza ma na celu określenie ewentualnej potrzeby korekty, w tym ograniczenia lub rozszerzenia, obowiązujących wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, z uwzględnieniem obecnych kryteriów definiujących te prace.