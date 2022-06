Szef rządu wziął w sobotę udział w konferencji prasowej w Ostrowie w woj. Małopolskim, gdzie niedawno oddano do użytku wyremontowany most na rzece Dunajec.

Reklama

Nawiązując do herbu gminy Wierzchosławice, która ma orła i czterolistne trzy koniczyny, premier Morawiecki przyznał, że "szczęście jest oczywiście potrzebne, ale bez udziału państwa, bez udziału budżetu państwa niewiele da się zrobić, zwłaszcza, kiedy często brakowało nawet na wkład własny".

Szef rządu podziękował przy okazji obecnym na uroczystości posłom Prawa i Sprawiedliwości, z którymi - jak zaznaczy - bardzo często rozmawia, "o tych kawałkach infrastruktury, które są potrzebne do tworzenia warunków do inwestowania dla przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy".

Morawiecki o wpływie wojny na polską gospodarkę

Reklama

Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że w Polsce jest obecnie "najniższe bezrobocie w historii III Rzeczypospolitej". To coś mówi - ocenił. Robimy wszystko, aby kryzys, który Putin i Rosja nam zgotowały nie doprowadził do wzrostu bezrobocia, nie doprowadził do poważnych perturbacji gospodarczych - powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył, "to jest nasze credo, to jest nasz podstawowy postulat, żeby Polska była jedna, żeby Polska była Polską równych szans". Myślę, że po inwestycji takiej jak ta, dostrzegamy, że za naszymi słowami idą nasze czyny - powiedział premier.

Autor: Magdalena Gronek, Wiktor Dziarmaga