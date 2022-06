Premierzy: Holandii i Danii (także premier Mateusz Morawiecki) wzięli we wtorek w Hadze udział w spotkaniu przedstawicieli grupy państw unijnych należących do NATO. Wtorkowe rozmowy to element przygotowań do czerwcowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie.

Premier Holandii podtrzymał w imieniu szefów rządów państw UE wsparcie dla Ukrainy, a także ponowił wezwanie dla prezydenta Rosji Władimira Putina, by zaprzestał agresji na ten kraj. Wojna w Ukrainie ma poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa w Europie i po raz kolejny dowodzi jak potrzebny jest silny i zjednoczony Sojusz Transatlantycki - podkreślił Rutte.

Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO

Zapewnił ponadto o poparciu dla dążeń Szwecji i Finlandii dla członkostwa w NATO. Jesteśmy przekonani, że te dwa państwa będą niezwykłym wsparciem dla naszego Sojuszu, zarówno na poziomie politycznym, jak i wojskowym - ocenił szef holenderskiego rządu.

Przypomniał, że w Madrycie omawiany ma być sposób reagowania Paktu, tak by była to reakcja szybka i zrównoważona, a postawa NATO - odstraszająca. Mając to w pamięci, będziemy mówić też o nowym strategicznym podejściu, co do tego, jak dopasować nasz Sojusz do dzisiejszych i przyszłych wyzwań bezpieczeństwa. To wymaga nowego podejścia, nowych narzędzi i dobrych strategii, a tym samym solidnego planu na najbliższe 10 lat w świetle nowej rzeczywistości, z którą niestety się zmagamy - powiedział Rutte.

Wspomniał też o potrzebie podniesienia przez państwa członkowskie NATO wydatków na obronność, co miałoby zapewnić większą skuteczność Sojuszu.

Premier Danii zgodziła się, że brutalna inwazja Rosji na Ukrainę postawiła przed Europą nowe wyzwania. Wyzwania będą coraz większe, dlatego NATO musi być coraz silniejsze i musimy to uzgodnić w Madrycie. Musimy też zrobić wszystko, co możliwe, by wzmocnić postawę wojskową NATO, jak również zwiększyć wydatki. To jest nasze bardzo jasne przesłanie - dodała Mette Frederiksen.

Ona także wyraziła przekonanie, że obecność w NATO Szwecji i Finlandii wzmocni Pakt. Podkreśliła też więzi łączące USA i Kanadę z Europą i dodała, że państwom NATO uda się wspólnie pokonać wyzwania dotyczące bezpieczeństwa.

autorzy: Marta Rawicz, Grzegorz Bruszewski