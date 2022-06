Kaczyński był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o zaangażowanie najważniejszych państw Europy zachodniej na rzecz Ukrainy oraz czy wierzy, że zostanie jej nadany status państwa kandydującego do UE.

"Pozorne zaangażowanie" Niemiec

Chcę wierzyć w jakieś wiadomości, które są dobre, optymistyczne. Co do zaangażowania, to powiem tak, to zaangażowanie, które jest w tej chwili najistotniejsze, tzn. zmierzające do tego, żeby Ukraina się obroniła, to rzeczywiście jest tutaj w gruncie rzeczy bliskie pozorom albo w ogóle zupełnie pozorne, jak w wypadku Niemiec, Francuzi coś tam dostarczyli - powiedział Kaczyński, odnosząc się do przekazywanie Ukrainie uzbrojenia.

Zwrócił też uwagę, że zagrożenie ze strony Rosji zaczęło intensywnie narastać po przejęciu władzy przez Władimira Putina, a szczególnie po 2007 roku, kiedy - jak powiedział prezes PiS - w Monachium Putin przedstawił w gruncie rzeczy plan odbudowy strefy wpływów albo inaczej to określając odbudowy imperium.

Dzisiaj mamy dowód na to, że działanie zbrojne na wielką skalę, to jest coś, co Rosjanie uważają za normalną metodę polityczną, stosowaną w tych czasach, gdzie wielu wierzyło, że to już jest historia, przynajmniej w tej części świata - powiedział Kaczyński.

Zakupy sprzętu wojskowego przez Polskę

Odniósł się też do planów zakupów przez Polskę sprzętu wojskowego; podkreślił, że wojna w Ukrainie pokazała, iż broń pancerna wciąż ma znaczenie i dlatego Polska będzie kupować m.in. czołgi i systemy artylerii rakietowej HIMARS.

Kaczyński wyjaśnił, że cały plan zakupów zbrojeniowych powstał już dosyć dawno temu, kiedy pieniądz był bardzo tani i można było go bardzo tanio pożyczać. Dzisiaj sytuacja pod tym względem bardzo się zmieniła i całe przedsięwzięcie jest dużo trudniejsze niż było, tylko lepiej być zadłużonym niż okupowanym - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że plan zakupów musi zostać zrealizowany, tylko będzie bardziej skomplikowany - jeśli chodzi o "konstrukcję finansową".

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek, że w najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy na dostawy m.in. niszczycieli min, zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW zintegrowanych z transporterami Rosomak, wielozadaniowych śmigłowców wsparcia AW149 ze Świdnika, dwóch satelitów obserwacyjnych i niszczycieli czołgów w ramach programu Ottokar-Brzoza.

Autor: Karol Kostrzewa