Polacy i Ukraińcy coraz częściej mówią o konieczności poprawy połączeń transportowych. Jednym z pomysłów jest budowa kolei dużych prędkości (KDP) z Polski do miast położonych na Ukrainie. Taką koncepcję analizuje np. spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przygotowująca się do budowy lotniska oraz linii kolejowych, po których pociągi będą jeździć z prędkością do 250 km/h – czytamy w gazecie.

Reklama

Spółka analizuje cztery warianty budowy linii przez Trawniki—Zamość—Tomaszów Lubelski—Bełżec. Inwestycje poprawiające dojazd np. do Lublina i Warszawy realizują także PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK), ale prowadzone przez nie prace pozwalają na jazdę z prędkością do 160 km/h.

Decyzje w sprawie przedłużenia linii na Ukrainę jeszcze nie zapadły, ponieważ wymagają międzyrządowych uzgodnień. Z informacji "PB" wynika, że wstępne rozmowy już się odbyły.